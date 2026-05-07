07 травня 2026, 07:27

Росіяни атакували 50 населених пунктів Запорізької області: 2 загиблих, 12 поранених

07 травня 2026, 07:27
Фото: Запорізька ОВА
Внаслідок ворожих атак на території Запоріжжя, а також у Запорізькому та Пологівському районах загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами протягом минулої доби російські війська здійснили 797 ударів по 50 населених пунктах області.

Зокрема, було завдано 23 авіаудари по низці міст і сіл регіону. Крім того, зафіксовано масовані атаки безпілотниками – 569 дронів різних типів, переважно FPV, а також один обстріл із реактивної системи залпового вогню.

Також окупанти здійснили 204 артилерійські удари по громадах області.

Внаслідок атак надійшло 80 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 5 травня російська армія атакувала місто Запоріжжя чотирма авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Були влучання по підприємству, СТО та автомийці. Загинули 12 людей, 43 особи постраждали.

Наразі у Запоріжжі поліцейські та судмедексперти працюють у посиленому режимі, щоб ідентифікувати тіла людей.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
