Росіяни атакували 50 населених пунктів Запорізької області: 2 загиблих, 12 поранених

Внаслідок ворожих атак на території Запоріжжя, а також у Запорізькому та Пологівському районах загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами протягом минулої доби російські війська здійснили 797 ударів по 50 населених пунктах області.

Зокрема, було завдано 23 авіаудари по низці міст і сіл регіону. Крім того, зафіксовано масовані атаки безпілотниками – 569 дронів різних типів, переважно FPV, а також один обстріл із реактивної системи залпового вогню.

Також окупанти здійснили 204 артилерійські удари по громадах області.

Внаслідок атак надійшло 80 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 5 травня російська армія атакувала місто Запоріжжя чотирма авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Були влучання по підприємству, СТО та автомийці. Загинули 12 людей, 43 особи постраждали.

Наразі у Запоріжжі поліцейські та судмедексперти працюють у посиленому режимі, щоб ідентифікувати тіла людей.