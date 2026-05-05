Напал на улице и сорвал цепочку: в Днепропетровской области задержали злоумышленника

В городе Каменское полицейские задержали мужчину, который напал на прохожего и ограбил его

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что инцидент произошел недавно около 20:30 на одной из улиц города.

Злоумышленник заметил 35-летнего мужчину, подошел к нему и сначала завел разговор, после чего внезапно перешел к агрессивным действиям. Он несколько раз ударил пострадавшего деревянной палкой, а затем сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.

После сообщения о нападении правоохранители немедленно приступили к розыску злоумышленника. В результате оперативных мер его местонахождение установили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанным оказался 29-летний ранее судимый местный житель.

По согласованию с Каменской окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с насилием). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

