Похищение человека и стрельба: троих бойцов "Волков Да Винчи" арестовали на 60 суток

Суд Днепропетровской области избрал меры пресечения трем военнослужащим батальона "Волки Да Винчи". Их подозревают в похищении человека и стрельбе

Отмечается, что все трое заключены под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Прокурор в суде отмечали тяжесть преступления. Пострадавшего нашли без сознания. После инцидента подозреваемые пытались скрыться в соседнем населенном пункте, где их впоследствии задержали правоохранители.

Один из военнослужащих в суде заявил, что конфликт якобы возник из-за нецензурной брани, а потерпевшего они пытались доставить в медицинское учреждение.

"По дороге он начал стучать ногами, спрашивал, куда мы его везем. Мы стали, говорим: давай завезем в больницу. Он говорит: не надо, все нормально, отпустите. После чего мы его отпустили", – сказал один из подозреваемых.

Напомним, инцидент произошел 1 мая около 23:40 возле магазина в Шахтерске на Днепропетровщине. Трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет вступили в конфликт с переросшим в драку 20-летним местным жителем. Потерпевший потерял сознание после избиения.

После этого его затолкали в автомобиль. Перед отъездом, по данным следствия, раздались выстрелы из автоматического оружия в сторону магазина, в результате чего произошло возгорание.

Впоследствии в соцсетях появилось видео инцидента, а правоохранители подтвердили причастность к происшествию военнослужащих.

