Харьковщина под обстрелами: 8 погибших и 40 раненых за сутки

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Харькову и 15 населенным пунктам области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли 8 человек, еще 40 получили ранения, среди них – трое детей.

В городе Мерефа погибли шесть человек: мужчины 68, 55 и 63 лет, а также женщины 74, 41 и 52 лет. Пострадал 31 человек, в том числе ребята 2, 16 и 17 лет.

В поселке Безлюдовка у нескольких жителей зафиксирована острая реакция на стресс. В Пересечном пострадала 41-летняя женщина, в Светличном – 55-летний мужчина, в Ивановке – 75-летняя женщина.

В селе Андреевке погиб 47-летний мужчина, еще двое мужчин получили ранения. В Захаровке погиб 70-летний местный житель.

Также медики оказали помощь мужчине, который ранее получил ранения в результате обстрела в Слатино.

Враг атаковал Индустриальный, Холодногорский, Салтовский и Основянский районы Харькова.

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и ряде районов области: жилые дома, предприятия, учебные заведения, транспортная и энергетическая инфраструктура.

Напомним, утром 5 мая российские войска атаковали Харьков беспилотниками, зафиксировано попадание в двух районах. Пострадала 55-летняя женщина, медики оказали ей необходимую помощь.