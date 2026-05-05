Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Легковушка Mercedes вылетела в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека.

До прибытия спасателей троих пострадавших передали работникам "скорой". Еще одну травмированную пассажирку зажало в салоне авто. С помощью специнструментов бойцы ГСЧС деблокировали женщину и передали ее медикам для дальнейшей госпитализации.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

