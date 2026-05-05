Фото: МВД

Ночью 5 мая россияне атаковали объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС и начали ликвидацию масштабного пожара, враг ударил по людям ракетой

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

К сожалению, в результате полученных травм погибли два спасателя:

герой Украины, заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко – он принимал участие в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, под его руководством после удара по Полтаве в 2024 году были спасены 17 человек.

пожарный-спасатель Дмитрий Скриль – был на службе в ГСЧС более 20 лет, неоднократно принимал участие в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами.

Кроме того, 23 спасателя получили травмы. Три человека находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

Также в результате повторного удара погибли двое гражданских, восемь – ранены.

Напомним, в ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и ударными беспилотниками. Погибли четыре человека, более 30 получили ранения.