09:36  01 мая
Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два военных ТЦК и гражданский
08:39  01 мая
"Воспитание" пытками: на Киевщине ребенок после издевательств перестал говорить
08:22  01 мая
На Прикарпатье сержанты ТЦК продавали "билеты" за границу
UA | RU
UA | RU
01 мая 2026, 07:26

Запорожская область под огнем: 864 удара за сутки, ранена женщина

Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате вражеской атаки по Запорожскому району ранения получила 49-летняя женщина. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки российские войска нанесли 864 удара по 44 населенным пунктам Запорожская область.

По данным областной военной администрации, враг осуществил:

  • 20 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Малокатериновка, Камышеваха, Новоалександровка, Орехов и другие;
  • 650 атак беспилотниками разных типов, преимущественно FPV-дронами;
  • 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
  • 189 артиллерийских ударов по прифронтовым общинам области.

Под огнем оказались десятки населенных пунктов, в том числе Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Малая Токмачка и другие общины.

За сутки поступило 45 сообщений о повреждениях жилых домов, транспортных средств и объектов инфраструктуры. Спасательные службы и местные власти продолжают фиксировать последствия атак.

Напомним, ночью 1 мая российские войска снова атаковали Одессу, в результате чего зафиксировано попадание в жилую застройку и пожары в многоэтажках. Известно об одном пострадавшем – ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Чернигове попадание в админздание: трое пострадавших
30 апреля 2026, 14:08
В Днепре выросло количество пострадавших после атаки – уже 11
30 апреля 2026, 12:35
В Донецкой области дроны РФ ударили по жилому сектору: повреждено шесть домов
30 апреля 2026, 11:52
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
На Ровенщине солдат обстрелял авто ТЦК: ему объявили подозрение
01 мая 2026, 11:58
Столкновение трех авто на Тернопольщине: погибла женщина, пять человек травмированы
01 мая 2026, 11:54
В Одесской области должность в ВСП продавали за 8 тысяч долларов
01 мая 2026, 11:47
Сигареты в крыше и запасном колесе: на границе с Польшей разоблачили двух контрабандистов
01 мая 2026, 11:29
1 и 9 мая потеряли популярность среди украинцев – КМИС
01 мая 2026, 11:26
Миндич, санкции и дроны: неудобные вопросы без ответов
01 мая 2026, 10:57
Ударил арматурой по голове: в Киеве задержали 18-летнего грабителя
01 мая 2026, 10:50
"ПриватБанк" и новое дело: Коломойскому объявили еще одно подозрение
01 мая 2026, 10:37
Двое в тяжелом состоянии: в больницах Днепра остаются 9 пострадавших из-за обстрелов 30 апреля
01 мая 2026, 10:14
"Пленки Миндича-2": Железняк обнародовал новые записи о Кабмине и после в США
01 мая 2026, 10:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »