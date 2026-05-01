Запорожская область под огнем: 864 удара за сутки, ранена женщина

В результате вражеской атаки по Запорожскому району ранения получила 49-летняя женщина. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки российские войска нанесли 864 удара по 44 населенным пунктам Запорожская область.

По данным областной военной администрации, враг осуществил:

20 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Малокатериновка, Камышеваха, Новоалександровка, Орехов и другие;

650 атак беспилотниками разных типов, преимущественно FPV-дронами;

5 обстрелов из реактивных систем залпового огня;

189 артиллерийских ударов по прифронтовым общинам области.

Под огнем оказались десятки населенных пунктов, в том числе Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Малая Токмачка и другие общины.

За сутки поступило 45 сообщений о повреждениях жилых домов, транспортных средств и объектов инфраструктуры. Спасательные службы и местные власти продолжают фиксировать последствия атак.

Напомним, ночью 1 мая российские войска снова атаковали Одессу, в результате чего зафиксировано попадание в жилую застройку и пожары в многоэтажках. Известно об одном пострадавшем – ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.