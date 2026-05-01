Запорізька область під вогнем: 864 удари за добу, поранено жінку

Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому районі поранення дістала 49-річна жінка. Постраждалу доправили до медичного закладу

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом доби російські війська завдали 864 удари по 44 населених пунктах Запорізька область.

За даними обласної військової адміністрації, ворог здійснив:

20 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Малокатеринівка, Комишуваха, Новоолександрівка, Оріхів та інші;

650 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами;

5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню;

189 артилерійських ударів по прифронтових громадах області.

Під вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Мала Токмачка та інші громади.

За добу надійшло 45 повідомлень про пошкодження житлових будинків, транспортних засобів та об'єктів інфраструктури. Рятувальні служби та місцева влада продовжують фіксувати наслідки атак.

Нагадаємо, вночі 1 травня російські війська знову атакували Одесу, внаслідок чого зафіксовано влучання у житлову забудову та пожежі у багатоповерхівках. Відомо про одного постраждалого – йому надали необхідну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.