Утром 1 мая Харьков оказался под массированной атакой вражеских беспилотников. Взрывы раздались в нескольких районах города

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В Холодногорском районе зафиксировано попадание ударных дронов, повреждено административное здание.

В Киевском районе города несколько беспилотников атаковали автозаправочную станцию. Повреждены здание АЗС, навес и пять автомобилей.

Под удар вражеских дронов также попали Салтовский и Немышлянский районы. Информация о последствиях уточняется.

Сейчас известно о по меньшей мере одном пострадавшем человеке, медики оказывают необходимую помощь. Число раненых еще уточняется.

На местах попаданий работают все экстренные службы.

Напомним, ночью 1 мая российские войска снова атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку, возникли пожары в многоэтажках.