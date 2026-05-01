Атака дронов на Харьков: под огнем оказались четыре района города
Утром 1 мая Харьков оказался под массированной атакой вражеских беспилотников. Взрывы раздались в нескольких районах города
Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
В Холодногорском районе зафиксировано попадание ударных дронов, повреждено административное здание.
В Киевском районе города несколько беспилотников атаковали автозаправочную станцию. Повреждены здание АЗС, навес и пять автомобилей.
Под удар вражеских дронов также попали Салтовский и Немышлянский районы. Информация о последствиях уточняется.
Сейчас известно о по меньшей мере одном пострадавшем человеке, медики оказывают необходимую помощь. Число раненых еще уточняется.
На местах попаданий работают все экстренные службы.
Напомним, ночью 1 мая российские войска снова атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку, возникли пожары в многоэтажках.