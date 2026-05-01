Россияне ударили по Одессе: горели многоэтажки, есть пострадавший

Ночью 1 мая российские войска снова атаковали Одессу, в результате чего зафиксировано попадание в жилую застройку и пожары в многоэтажках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

По его словам, ударам подвергся Хаджибейский район. В 16-этажном доме загорелся пожар. Также зафиксировано попадание в другую высотку – там возгорание возникло на 11-м и 12-м этажах.

На местах происшествия оперативно работают все экстренные службы.

На утро известно об одном пострадавшем – ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Информация о возможных других пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

На месте одного из ударов развернут оперативный штаб, где жители могут получить консультации и необходимую помощь. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Напомним, минувшей ночью Одесса пережила несколько волн массированных атак ударными беспилотниками, целью которых стала гражданская инфраструктура. Силам ПВО удалось уничтожить большинство враждебных целей, однако в результате попаданий и падения обломков в разных районах возникли масштабные пожары и многочисленные разрушения. Известно о 20 пострадавших.