Враг ударил по трем районам Днепропетровщины: повреждены дома и АЗС, есть пострадавший
Ночью 1 мая российские войска почти 20 раз атаковали три района Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Пострадал один человек.
В Синельниковском районе под ударом были Дубовиковская и Петропавловская громады. Горели гараж и автомобиль. Повреждены частные дома.
В Никопольском районе от вражеских атак страдали Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, АЗС, админздание, автобусы. Загорелся частный дом.
Напомним, в течение суток российские войска нанесли 864 удара по 44 населенным пунктам Запорожская область. В результате вражеской атаки по Запорожскому району ранения получила 49-летняя женщина.