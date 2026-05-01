Ночью 1 мая российские войска почти 20 раз атаковали три района Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Пострадал один человек.

В Синельниковском районе под ударом были Дубовиковская и Петропавловская громады. Горели гараж и автомобиль. Повреждены частные дома.

В Никопольском районе от вражеских атак страдали Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, АЗС, админздание, автобусы. Загорелся частный дом.

Напомним, в течение суток российские войска нанесли 864 удара по 44 населенным пунктам Запорожская область. В результате вражеской атаки по Запорожскому району ранения получила 49-летняя женщина.