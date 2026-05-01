Подробности столкновения поезда с автокраном во Львовской области: погиб машинист-ветеран

Стали известны детали аварии на железнодорожном переезде во Львовской области, где автокран врезался в пассажирский поезд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

"Во Львовской области водитель автокрана выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы, и допустил столкновение с поездом. Наш машинист погиб на месте", – говорится в сообщении.

Помощника машиниста госпитализировали с тяжелыми травмами. Также в больницу доставили водителя автокрана.

К счастью, пассажиры поезда не пострадали.

В Укрзализныце сообщили, что погибший машинист – ветеран, вернувшийся с фронта и снова приступивший к работе.

Напомним, столкновение произошло во время пересечения железнодорожного переезда в районе села Любинцы вблизи города Стрый.