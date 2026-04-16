В Черкасской области разоблачили священника УПЦ МП, который "пиарил" оккупантов

Правоохранители задержали двух агитаторов российской пропаганды. Злоумышленниками оказались жители Харькова и Черкасской области

В Черкасской области разоблачили бывшего семинариста духовной семинарии УПЦ МП. Он распространял прокремлевские публикации в социальных сетях. Известно, что он входит в близкое окружение митрополита Черкасской епархии УПЦ МП, которому правоохранители сообщили уже о пяти подозрениях.

Известно, что этот мужчина восхвалял окупантов. Также он оправдывал их военные преступления.

В Харькове разоблачили продавщицу местного рынка. Она агитировала за поддержку кремлевского режима. В частности, она распространяла провокативный контент в мессенджерах, писала пророссийские комментарии.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрениях. Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Соломенский районный суд Киева заочно признал виновным в преступлениях против национальной безопасности бывшего украинского журналиста Юрия Кота. В 2022 г. он открыто поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины и распространял антиукраинскую пропаганду в своем Telegram-канале.