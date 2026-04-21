21 квітня 2026, 23:55

На Запоріжжі священник агітував "голосувати за Путіна"

Фото з відкритих джерел
У Запорізькій області судили священника УПЦ (МП). Він сприяв поширенню російської пропаганди

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс заочний вирок священнослужителю з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Відомо, що настоятель однієї з парафій на Мелітопольщині після початку повномасштабного вторгнення відкрито поширював пропаганду Кремля.

Зокрема, священник виправдовував окупацію українських територій. Він також закликав місцевих жителів брати участь у російських виборах. Ці дії, як з'ясували правоохоронці, він узгоджував із представниками військового командування Росії.

Суд призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.

На Черкащині викрили священника УПЦ МП, який "піарив" окупантів
16 квітня 2026, 14:40
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Дніпропетровщині чоловіки увірвались до квартири пенсіонерки та напали на неї з молотком
21 квітня 2026, 23:35
Як українські патрульні збивають російські дрони на фронті (ВІДЕО)
21 квітня 2026, 23:15
На Хмельниччині BMW на смерть збив 17-річного хлопця
21 квітня 2026, 22:45
На Харківщині через російську атаку постраждали 11 людей
21 квітня 2026, 22:27
На Житомирщині підліток заробляв на наркотиках
21 квітня 2026, 22:25
В Одесі псевдоволонтери "заробляли" на військових
21 квітня 2026, 21:55
На Буковині жінка віддала аферистам останні гроші - українців попередили про схему
21 квітня 2026, 21:30
Відключення світла 22 квітня: в Укренерго попередили, до чого готуватися
21 квітня 2026, 20:55
У Кривому Розі жінка продала неповнолітніх дівчат у сексуальне рабство
21 квітня 2026, 20:40
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
