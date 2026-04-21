На Запоріжжі священник агітував "голосувати за Путіна"

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс заочний вирок священнослужителю з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Відомо, що настоятель однієї з парафій на Мелітопольщині після початку повномасштабного вторгнення відкрито поширював пропаганду Кремля.

Зокрема, священник виправдовував окупацію українських територій. Він також закликав місцевих жителів брати участь у російських виборах. Ці дії, як з'ясували правоохоронці, він узгоджував із представниками військового командування Росії.

Суд призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

