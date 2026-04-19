Ночной удар по Чернигову: под завалами обнаружили погибшего 16-летнего парня

В Чернигове в результате атаки российских дронов погиб 16-летний парень и еще четыре человека пострадали

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеского удара повреждены семь частных домов, из них три полностью уничтожены огнем. Также потерпели разрушения административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

К сожалению, погиб один человек – 16-летний юноша. Его тело спасатели обнаружили при разборе разрушенных конструкций жилого дома.

Еще четыре человека получили ранения: три женщины и один мужчина.

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус добавил, что были попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, которое не работало и фактически было разрушено россиянами в 2022-м.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Психологи службы оказали помощь 16 пострадавшим.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска нанесли удары по критическим объектам города Чернигов. В результате удара был поврежден энергообъект в Черниговском районе. Поэтому без электроснабжения остались почти 6 тысяч абонентов в городе.