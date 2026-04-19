Російський удар по передмістю Запоріжжя: 1 загибла, 3 поранених
Унаслідок російського обстрілу передмістя Запоріжжя загинула 55-річна жінка, ще троє людей отримали поранення
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що в одному з приватних секторів внаслідок влучання зруйновано житловий будинок, після чого виникла пожежа.
Рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною деблокували з-під завалів тіло загиблої та ліквідували загоряння.
Також зафіксовано часткові руйнування інших житлових будинків і пошкодження прилеглих споруд.
Пошуково-рятувальні роботи завершено. На місці працювали всі екстрені служби.
Нагадаємо, у Чернігові внаслідок атаки російських дронів загинув 16-річний хлопець та ще четверо людей постраждали. Внаслідок ворожого удару пошкоджено сім приватних будинків, із них три повністю знищені вогнем. Також зазнали руйнувань адміністративна будівля, заклад освіти та два автомобілі.