19 квітня 2026, 17:17

Російський удар по передмістю Запоріжжя: 1 загибла, 3 поранених

Фото: ДСНС Запоріжжя
Унаслідок російського обстрілу передмістя Запоріжжя загинула 55-річна жінка, ще троє людей отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в одному з приватних секторів внаслідок влучання зруйновано житловий будинок, після чого виникла пожежа.

Рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною деблокували з-під завалів тіло загиблої та ліквідували загоряння.

Також зафіксовано часткові руйнування інших житлових будинків і пошкодження прилеглих споруд.

Пошуково-рятувальні роботи завершено. На місці працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, у Чернігові внаслідок атаки російських дронів загинув 16-річний хлопець та ще четверо людей постраждали. Внаслідок ворожого удару пошкоджено сім приватних будинків, із них три повністю знищені вогнем. Також зазнали руйнувань адміністративна будівля, заклад освіти та два автомобілі.

