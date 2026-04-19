На Сумщине за сутки – более 70 обстрелов, 1 погибший и 7 пострадавших

На Сумщине в результате российских атак за сутки один человек погиб, еще семеро получили ранения

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в Великописаревской общине погиб мужчина, информация пока уточняется.

В Середино-Будской общине ранения получили мужчины в возрасте 51 и 73 лет.

В Сумской общине пострадали мужчины 51 и 34 лет.

В Верхнесыворотской общине в результате атаки, произошедшей 18 апреля, ранения получили 53-летняя женщина, 58-летний мужчина и 72-летняя женщина.ин.

Всего за сутки зафиксировано более 70 обстрелов по 31 населенному пункту в 17 общинах области.

В результате атак повреждены и разрушены жилые и нежилые здания, инфраструктура и транспорт в ряде общин.

Воздушная тревога в регионе продолжалась 18 часов 19 минут.

