19 апреля 2026, 11:25

На Сумщине за сутки – более 70 обстрелов, 1 погибший и 7 пострадавших

Иллюстративное фото: из открытых источников
На Сумщине в результате российских атак за сутки один человек погиб, еще семеро получили ранения

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в Великописаревской общине погиб мужчина, информация пока уточняется.

В Середино-Будской общине ранения получили мужчины в возрасте 51 и 73 лет.

В Сумской общине пострадали мужчины 51 и 34 лет.

В Верхнесыворотской общине в результате атаки, произошедшей 18 апреля, ранения получили 53-летняя женщина, 58-летний мужчина и 72-летняя женщина.ин.

Всего за сутки зафиксировано более 70 обстрелов по 31 населенному пункту в 17 общинах области.

В результате атак повреждены и разрушены жилые и нежилые здания, инфраструктура и транспорт в ряде общин.

Воздушная тревога в регионе продолжалась 18 часов 19 минут.

Напомним, 19 апреля утром в одном из районов Херсона российский беспилотник попал в автомобиль. В результате удара погиб водитель транспортного средства. Еще два человека получили травмы.

война Сумская область атака погибший российская армия гражданские раненые
