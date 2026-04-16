16 апреля 2026, 07:24

Враг нанес более 700 ударов по Запорожской области: погибла женщина

16 апреля 2026, 07:24
Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли 711 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожью погибла одна женщина.

По данным местных властей, по областному центру противник выпустил 5 ракет. Также нанесено 12 авиаударов по населенным пунктам области.

Зафиксировано массированное применение БПЛА – 453 дрона различных типов, преимущественно FPV, по десяткам населенных пунктов, включая Запорожье, Орехов и Гуляйполе.

Кроме того, противник совершил 5 обстрелов из РСЗО и 236 артиллерийских ударов по громадам вдоль линии фронта.

В результате обстрелов поступило 114 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере пять человек, среди них 12-летний ребенок. Еще 21 человек получил ранения. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
