Враг нанес более 700 ударов по Запорожской области: погибла женщина

За прошедшие сутки российские войска нанесли 711 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожью погибла одна женщина.

По данным местных властей, по областному центру противник выпустил 5 ракет. Также нанесено 12 авиаударов по населенным пунктам области.

Зафиксировано массированное применение БПЛА – 453 дрона различных типов, преимущественно FPV, по десяткам населенных пунктов, включая Запорожье, Орехов и Гуляйполе.

Кроме того, противник совершил 5 обстрелов из РСЗО и 236 артиллерийских ударов по громадам вдоль линии фронта.

В результате обстрелов поступило 114 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В Киеве в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере пять человек, среди них 12-летний ребенок. Еще 21 человек получил ранения. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.