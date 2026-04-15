В результате удара РФ по Одессе погиб мужчина, 6 человек пострадали

В среду, 15 апреля, российские войска ударили по многоэтажке в Одессе. В результате удара погиб мужчина и пострадали еще шесть человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу МВА Сергея Лысака.

Он заявил о попадании в девятиэтажный жилой дом. Там повреждены квартиры на нескольких этажах – с пятого до седьмого.

По данным главы Лисака, один из пострадавших скончался. Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Также пострадали еще шесть человек.

