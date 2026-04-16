16 квітня 2026, 07:24

Ворог завдав понад 700 ударів по Запорізькій області: загинула жінка

16 квітня 2026, 07:24
Фото: Запорізька ОВА
Протягом минулої доби російські війська завдали 711 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю загинула одна жінка.

За даними місцевої влади, по обласному центру ворог випустив 5 ракет. Також здійснено 12 авіаударів по населених пунктах області.

Зафіксовано масоване застосування БпЛА – 453 дрони різних типів, переважно FPV, по десятках населених пунктів, зокрема Запоріжжю, Оріхову та Гуляйполю.

Крім того, ворог здійснив 5 обстрілів із РСЗВ та 236 артилерійських ударів по громадах уздовж лінії фронту.

Унаслідок обстрілів надійшло 114 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У Києві внаслідок російського обстрілу загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них 12-річна дитина. Ще 21 людина дістала поранення. Руйнування зафіксовані одразу в кількох районах столиці.

