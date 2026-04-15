Россия на рассвете ударила по Запорожью: погибла 74-летняя женщина
Около пяти утра 15 апреля российские войска нанесли удары по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрела повреждена автостоянка, предприятие, остановка общественного транспорта, а также близлежащие жилые дома и торговый киоск.
В результате атаки погибла 74-летняя продавщица киоска.
Пожары, возникшие на местах попадания, спасатели уже ликвидировали.
Всего за сутки оккупанты нанесли 592 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области.
Напомним, утром 13 апреля российские войска атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Возник пожар. Обошлось без пострадавших.
