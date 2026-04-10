Россияне нанесли 810 ударов по Запорожской области: есть раненые и погибший
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 810 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате атак в Запорожском районе один человек погиб, еще девять получили ранения.
Враг применил разные виды вооружения:
- Авиация: 19 ударов пришлись по Запорожью, Балабиному, Кушугуму и еще 11 селам области.
- Дроны: более 540 беспилотников (преимущественно FPV) атаковали 30 населенных пунктов, в том числе Камышеваху, Степногорск и Гуляйполе.
- РСЗО и артиллерия: зафиксировано 7 обстрелов из реактивных систем и 241 артудар по прифронтовым населенным пунктам, среди них – Балабино, Степногорск, Приморское, Гуляйполе и т.д.
Поступило 166 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.
Напомним, в ночь на 10 апреля российский дрон типа "Молния" атаковал Инженерное в Херсонской области. Пострадала местная жительница.
