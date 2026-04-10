Фото: ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 810 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате атак в Запорожском районе один человек погиб, еще девять получили ранения.

Враг применил разные виды вооружения:

Авиация: 19 ударов пришлись по Запорожью, Балабиному, Кушугуму и еще 11 селам области.

Дроны: более 540 беспилотников (преимущественно FPV) атаковали 30 населенных пунктов, в том числе Камышеваху, Степногорск и Гуляйполе.

РСЗО и артиллерия: зафиксировано 7 обстрелов из реактивных систем и 241 артудар по прифронтовым населенным пунктам, среди них – Балабино, Степногорск, Приморское, Гуляйполе и т.д.

Поступило 166 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

