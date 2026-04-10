В Херсонской области из-за атаки дрона пострадала 86-летняя женщина

В ночь на 10 апреля российский дрон типа "Молния" атаковал населенный пункт Инженерное в Херсонской области

Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.

В результате удара пострадала 86-летняя местная жительница. Сотрудники полиции оперативно доставили ее в медицинское учреждение.

У женщины диагностирована взрывная травма и обломочные ранения головы. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, пока она находится под наблюдением врачей.

Напомним, в четверг, 9 апреля, в полдень российские военные атаковали Днепровский район Херсона с помощью БПЛА. В результате вражеского удара пострадали две работницы ТЭЦ в возрасте 46 и 49 лет. Женщины получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.