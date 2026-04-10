Росіяни завдали 810 ударів по Запорізькій області: є поранені та загиблий
Минулої доби російські окупанти завдали 810 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атак у Запорізькому районі одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали поранення.
Ворог застосував різні види озброєння:
- Авіація: 19 ударів прийшлися по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму та ще 11 селах області.
- Дрони: понад 540 безпілотників (переважно FPV) атакували 30 населених пунктів, зокрема Комишуваху, Степногірськ та Гуляйполе.
- РСЗВ та артилерія: зафіксовано 7 обстрілів із реактивних систем та 241 артудар по прифронтових населених пунктах, серед них – Балабине, Степногірськ, Приморське, Гуляйполе тощо.
Надійшло 166 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
Нагадаємо, в ніч на 10 квітня російський дрон типу "Молнія" атакував Інженерне у Херсонській області. Постраждала місцева жителька.
