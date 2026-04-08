На окупованому Запоріжжі росіяни женуть школярів та студентів на "цифровий диктант" - що це таке

За словами активістів руху опору "Жовта стрічка", у тимчасово окупованому Мелітополі людей примушують брати участь у російській онлайн-акції. Ця акція подається як нібито перевірку цифрової грамотності. Найбільше тиснуть на школярів, студентів, педагогів і бюджетників. Для навчальних закладів та установ роблять списки тих, хто зобов'язний взяти участь.

Насправді ж, кажуть активісти, це черговий інструмент для збору даних. Під час проходження учасники залишають персональну інформацію, яку окупаційна влада може використовувати для контролю та перевірки лояльності.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.