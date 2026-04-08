08 квітня 2026, 19:45

На окупованому Запоріжжі росіяни женуть школярів та студентів на "цифровий диктант" - що це таке

Фото з відкритих джерел
У Запорізькій області окупанти змушують мешканців проходити "цифровий диктант". Активісти розповіли, яка у росіян насправді мета

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами активістів руху опору "Жовта стрічка", у тимчасово окупованому Мелітополі людей примушують брати участь у російській онлайн-акції. Ця акція подається як нібито перевірку цифрової грамотності. Найбільше тиснуть на школярів, студентів, педагогів і бюджетників. Для навчальних закладів та установ роблять списки тих, хто зобов'язний взяти участь.

Насправді ж, кажуть активісти, це черговий інструмент для збору даних. Під час проходження учасники залишають персональну інформацію, яку окупаційна влада може використовувати для контролю та перевірки лояльності.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.

окуповані території Запорізька область діти
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
