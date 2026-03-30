Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Три человека погибли в Краматорске, еще 16 – получили ранения.

Кроме того, по двое раненых – в Славянске и Алексеево-Дружковке. По одному человеку получили ранения в Доброполье и Крестище.

Как отмечается, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 4011 погибших и 9120 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в Краматорске 29 марта в результате российской авиационной атаки погибли три человек, среди них – 13-летний ребенок.