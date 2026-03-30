На Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуації

Міст через Конку в Хитрівці. Фото: "Справжнє"

Село Хитрівка Комишуваської громади майже повністю зруйноване через постійні обстріли. Евакуація місцевих жителів ускладнена: росіяни ще на початку березня розбили міст через річку Конка

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Зазначається, що із Хитрівки евакуюють людей – залишатися стає дедалі небезпечніше.

Володимир, який жив у селі майже все життя, звернувся до поліції, щоб вивезти себе та 89-річну матір, яка погано пересувається та майже не чує через контузію.

"По-перше, немає умов залишатися через обстріли. Води, електрики й газу немає. Я навіть не можу маму нормально помити", – каже він.

Володимир із мамою. Фото: "Справжнє"

Поліція та волонтери майже щодня організовують евакуацію жителів Комишуваської та сусідніх громад.

Зокрема, допомога знадобилася і чоловікові з Зарічного, який отримав обмороження через відсутність опалення.

Евакуація із Зарічного. Фото: "Справжнє"

Волонтери зазначають, що мета ворога – залякування населення, руйнування мостів і логістичних шляхів значно ускладнює евакуацію.

"Зараз дуже складно евакуювати людей, дороги контролюють ворожі FPV-дрони, є загроза КАБів. Кожна евакуація з прифронту надзвичайно ризикова", – говорить волонтер Владислав Маховський.

Правоохоронці підтверджують, що на окремих ділянках доводиться пересуватися пішки, а небезпечні ділянки через розмиту насипну дорогу долають обережно.

Юрій Карапетян. Фото: "Справжнє"

Голова Комишуваської громади Юрій Карапетян додає, що родини з дітьми залишають громаду активніше, адже розуміють небезпеку.

"Щодня маємо вибухи в різних населених пунктах, є поранені й загиблі. Зараз проводимо перепис населення для координації евакуації та надання гуманітарної допомоги", – говорить він.

Іван, комунальник з Хитрівки, який переїхав до Запоріжжя разом із родиною, щодня повертається на роботу в громаду.

Пан Іван. Фото: "Справжнє"

"Прибираємо після обстрілів – постійно є що робити. Чи боюся я працювати під обстрілами? Ні, вже звикли. У Хитрівці було гірше: у нашому городі впали три бомби, після цього ми виїхали. Будинок ще стоїть – стіни вціліли, але дах майже знесло. Що буде далі – невідомо. Нічого поки що там робити не будемо. Тим паче, що моста немає – як туди щось довезти? Там тільки пішки можна пройти", – розповідає Іван.

У цьому будинку від удару російського КАБа нещодавно загинула молода вагітна жінка. Фото: "Справжнє"

Наразі в Хитрівці залишається не більше ніж 30 людей. Волонтери й правоохоронці закликають їх своєчасно евакуюватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку. Станом на середину березня інтенсивність наступальних дій поблизу Гуляйполя була значно вища у порівнянні з іншими напрямками.