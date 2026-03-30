30 березня 2026, 10:37

На Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуації

30 березня 2026, 10:37
Село Хитрівка Комишуваської громади майже повністю зруйноване через постійні обстріли. Евакуація місцевих жителів ускладнена: росіяни ще на початку березня розбили міст через річку Конка

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Зазначається, що із Хитрівки евакуюють людей – залишатися стає дедалі небезпечніше.

Володимир, який жив у селі майже все життя, звернувся до поліції, щоб вивезти себе та 89-річну матір, яка погано пересувається та майже не чує через контузію.

"По-перше, немає умов залишатися через обстріли. Води, електрики й газу немає. Я навіть не можу маму нормально помити", – каже він.

Володимир із мамою. Фото: "Справжнє"

Поліція та волонтери майже щодня організовують евакуацію жителів Комишуваської та сусідніх громад.

Зокрема, допомога знадобилася і чоловікові з Зарічного, який отримав обмороження через відсутність опалення.

Евакуація із Зарічного. Фото: "Справжнє"

Волонтери зазначають, що мета ворога – залякування населення, руйнування мостів і логістичних шляхів значно ускладнює евакуацію.

Міст через Конку в Хитрівці. Фото: "Справжнє"

"Зараз дуже складно евакуювати людей, дороги контролюють ворожі FPV-дрони, є загроза КАБів. Кожна евакуація з прифронту надзвичайно ризикова", – говорить волонтер Владислав Маховський.

Правоохоронці підтверджують, що на окремих ділянках доводиться пересуватися пішки, а небезпечні ділянки через розмиту насипну дорогу долають обережно.

Юрій Карапетян. Фото: "Справжнє"

Голова Комишуваської громади Юрій Карапетян додає, що родини з дітьми залишають громаду активніше, адже розуміють небезпеку.

"Щодня маємо вибухи в різних населених пунктах, є поранені й загиблі. Зараз проводимо перепис населення для координації евакуації та надання гуманітарної допомоги", – говорить він.

Іван, комунальник з Хитрівки, який переїхав до Запоріжжя разом із родиною, щодня повертається на роботу в громаду.

Пан Іван. Фото: "Справжнє"

"Прибираємо після обстрілів – постійно є що робити. Чи боюся я працювати під обстрілами? Ні, вже звикли. У Хитрівці було гірше: у нашому городі впали три бомби, після цього ми виїхали. Будинок ще стоїть – стіни вціліли, але дах майже знесло. Що буде далі – невідомо. Нічого поки що там робити не будемо. Тим паче, що моста немає – як туди щось довезти? Там тільки пішки можна пройти", – розповідає Іван.

У цьому будинку від удару російського КАБа нещодавно загинула молода вагітна жінка. Фото: "Справжнє"

Наразі в Хитрівці залишається не більше ніж 30 людей. Волонтери й правоохоронці закликають їх своєчасно евакуюватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку. Станом на середину березня інтенсивність наступальних дій поблизу Гуляйполя була значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

На Чернігівщині через ворожі атаки пошкоджені підприємства, музей та дитсадок
30 березня 2026, 09:50
На Харківщині внаслідок обстрілу горів будинок, є постраждалі
30 березня 2026, 09:34
Російські обстріли на Донеччині: три людини загинули, 22 – поранені
30 березня 2026, 09:20
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Київщині згорів автобус
30 березня 2026, 11:55
Військові на ринку та СТО замість служби: ДБР викрило скандальну схему в Чернівцях
30 березня 2026, 11:44
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 березня 2026, 11:27
У Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай: постраждала водійка
30 березня 2026, 11:16
Через обстріли РФ є знеструмлення у 7 областях – Міненерго
30 березня 2026, 11:02
На Херсонщині окупанти змушують реєструвати домашні роутери: що відомо
30 березня 2026, 10:54
Намагався купити інвалідність за $6000: у Києві затримали полковника Нацгвардії
30 березня 2026, 10:43
На Черкащині судитимуть офіцера, який змусив підлеглих стати на коліна та побив їх перед строєм
30 березня 2026, 10:24
Готувала теракти проти військових у Хмельницькому: СБУ затримала агентку ФСБ
30 березня 2026, 10:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »