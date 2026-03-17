У Запоріжжі військовий підірвав гранату біля багатоповерхівки

Інцидент стався 17 березня у Запоріжжі. Поліцейським повідомили про підозрілого чоловіка з гранатою

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

На місці поліцейські побачили чоловіка з предметом, схожим на гранату. Він нікому не погрожував, але відмовлявся покласти предмет на землю.

Згодом після переговорів з поліцією чоловік привів у дію боєприпас на кинув його собі під ноги. Внаслідок вибуху в нього осколкові поранення. Правоохоронці надали йому першу медичну допомогу.

Також внаслідок вибуху в квартирах на першому поверсі вибито вікна. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Чоловік виявився 47-річним військовим. Його мотиви наразі невідомі. Вирішується питання щодо його затримання.

