29 апреля 2026, 21:30

Российского агента, помогавшего оккупантам продвигаться к Константиновке, приговорили к 15 годам лишения свободы

29 апреля 2026, 21:30
Фото: Офис Генерального прокурора
Прокуроры доказали вину 32-летнего мужчины, который помогал армии РФ в продвижении в Константиновку. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Осужденный в 2018 году переехал из оккупированного Луганска в Константиновку. Разделяя пророссийские взгляды, он общался в Telegram с представителями враждебных ресурсов, а затем вышел на контакт с сотрудником генштаба ВС РФ и согласился работать на врага.

В августе-сентябре 2024 агент собирал разведданные: устанавливал места дислокации украинских военных, отслеживал движение техники (БМП, танков), фиксировал координаты мостов и гидротехнических сооружений. Информацию передавал вместе со скриншотами карт и местности, указывал на уязвимые участки логистики и даже предлагал провести дополнительную аэроразведку.

В переписке не скрывал поддержки агрессора, выражал надежду на оккупацию региона и подчеркивал, что они "делают общее дело".

В октябре 2024 года его разоблачили и заключили под стражу.

Напомним, что суд признал виновным и приговорил к 15 годам агента ФСБ, который помогал российским оккупантам прокладывать путь к административным границам Днепропетровской области, корректируя огонь по украинским позициям во время упорных боев на Новопавловском направлении.

