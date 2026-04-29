19:20  29 апреля
В Киевской области на взятке задержали ТЦКшников: в ТЦК проводят обыск (ВИДЕО)
09:32  29 апреля
Смертельное ДТП на Дарницком мосту в Киеве: Tesla врезалась в два автомобиля
08:57  29 апреля
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 20:47

Суд арестовал следователя СБУ Полтавщины по делу о $110 тыс. взятки

Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное: ДБР
Читайте також
українською мовою

29 апреля Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении следователя Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области, который является одним из подозреваемых по делу о получении 110 тысяч долларов неправомерной выгоды

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews .

В качестве альтернативы содержанию под стражей суд назначил следственному залогу размером 3 993 600 гривен.

Следствие установило, что при посредничестве адвоката работники СБУ потребовали от владельца предприятия 110 тысяч долларов.

Они обещали обеспечить заключение соглашения о признании виновности в совершении преступления. Речь идет о поставках в Россию оборудования через подставные фирмы в Казахстане.

29 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила всем трем фигурантам подозрение: сотрудникам СБУ – по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, адвокату – по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 4 ст. 368 УК.

Напомним, что 27 апреля начальника следственного отдела УСБУ в Полтавской области его подчиненного и адвоката разоблачили на взятке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Полтавская область ВАКС взятка
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »