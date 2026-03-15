В Генштабе ВСУ назвали потери РФ по состоянию на 15 марта 2026 года
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских захватчиков на утро воскресенья, 15 марта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 марта потеряла:
- личного состава – около 1 279 170 (+740) человек
- танков – 11 781 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 213 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 38 438 (+17) ед.
- РСЗО – 1 686 (+0) ед.
- средства ПВО – 1332 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 179 270 (+1 984) ед.
- крылатые ракеты – 4 468 (+65) ед.
- корабли/катера – 31 (+1) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 513 (+110) ед.
- специальная техника – 4089 (+1) ед.
Напомним, на днях на фронте погиб единственный сын генерала СБУ. Речь идет о Никите Доценко, которому было 24 года.
