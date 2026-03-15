В Генштабе ВСУ назвали потери РФ по состоянию на 15 марта 2026 года

фото: Генеральный штаб ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 марта потеряла:

личного состава – около 1 279 170 (+740) человек

танков – 11 781 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 213 (+1) ед.

артиллерийских систем – 38 438 (+17) ед.

РСЗО – 1 686 (+0) ед.

средства ПВО – 1332 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 179 270 (+1 984) ед.

крылатые ракеты – 4 468 (+65) ед.

корабли/катера – 31 (+1) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 83 513 (+110) ед.

специальная техника – 4089 (+1) ед.

Напомним, на днях на фронте погиб единственный сын генерала СБУ. Речь идет о Никите Доценко, которому было 24 года.