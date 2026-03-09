Туристический сезон на Хортице: какие ограничения действуют и почему
Национальный заповедник "Хортица" начал новый туристический сезон, однако посетители острова должны соблюдать действующие ограничения
Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.
Как сообщили в заповеднике, прогулки разрешены только в северо-восточной части острова, где расположены туристические объекты:
- Музей истории запорожского казачества,
- площадь "Казацкий круг",
- историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь".
Ограничения касаются бывших плавней, лесных массивов и побережья из-за отсутствия укрытий, опасности вражеских обстрелов и риска пожаров.
По словам заместителя директора заповедника Светланы Охрименко, в прошлом году пожарные зафиксировали около 300 пожаров только в августе, многие из которых возникли из-за посетителей, разводивших костер.
Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС изменились гидрологические условия: уровень воды упал, озера высохли, а торфяные почвы повысили риск длительного тления и повторных займов.
Также ограничения относятся к территориям с остатками взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны и археологических артефактов.
На туристической части острова, где разрешены прогулки, постоянно проводятся обследование и уборка. Здесь расположены укрытия, а также проходят культурные события и экскурсии.
Напомним, летом прошлого года в Запорожье на Хортице случайно нашли уникальный артефат. Это чугунное ядро XVIII века для гладкоствольного орудия. Местные жители передали находку работникам заповедника. Сейчас артефакт находится в музее.