09 марта 2026, 15:57

Туристический сезон на Хортице: какие ограничения действуют и почему

09 марта 2026, 15:57
Фото: "Справжнє"
Национальный заповедник "Хортица" начал новый туристический сезон, однако посетители острова должны соблюдать действующие ограничения

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

Как сообщили в заповеднике, прогулки разрешены только в северо-восточной части острова, где расположены туристические объекты:

  • Музей истории запорожского казачества,
  • площадь "Казацкий круг",
  • историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь".

Ограничения касаются бывших плавней, лесных массивов и побережья из-за отсутствия укрытий, опасности вражеских обстрелов и риска пожаров.

Светлана Охрименко

По словам заместителя директора заповедника Светланы Охрименко, в прошлом году пожарные зафиксировали около 300 пожаров только в августе, многие из которых возникли из-за посетителей, разводивших костер.

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС изменились гидрологические условия: уровень воды упал, озера высохли, а торфяные почвы повысили риск длительного тления и повторных займов.

Также ограничения относятся к территориям с остатками взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны и археологических артефактов.

На туристической части острова, где разрешены прогулки, постоянно проводятся обследование и уборка. Здесь расположены укрытия, а также проходят культурные события и экскурсии.

Напомним, летом прошлого года в Запорожье на Хортице случайно нашли уникальный артефат. Это чугунное ядро XVIII века для гладкоствольного орудия. Местные жители передали находку работникам заповедника. Сейчас артефакт находится в музее.

