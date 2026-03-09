Туристичний сезон на Хортиці: які обмеження діють і чому

Фото: "Справжнє"

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

Як повідомили в заповіднику, прогулянки дозволені лише у північно-східній частині острова, де розташовані туристичні об’єкти:

Музей історії запорозького козацтва,

майдан "Козацьке коло",

історико-культурний комплекс "Запорозька Січ".

Обмеження стосуються колишніх плавнів, лісових масивів та узбережжя через відсутність укриттів, небезпеку ворожих обстрілів та ризик пожеж.

Світлана Охріменко

За словами заступниці директора заповідника Світлани Охріменко, минулого року вогнеборці зафіксували близько 300 пожеж лише в серпні, багато з яких виникли через відвідувачів, які розводили багаття.

Крім того, після підриву Каховської ГЕС змінилися гідрологічні умови: рівень води впав, озера висохли, а торф’яні ґрунти підвищили ризик тривалого тління і повторних займів.

Також обмеження стосуються територій із залишками вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни та археологічних артефактів.

На туристичній частині острова, де прогулянки дозволені, постійно проводяться обстеження та прибирання. Тут розташовані укриття, а також відбуваються культурні події та екскурсії.

Нагадаємо, торік влітку в Запоріжжі на Хортиці випадково знайшли унікальний артефат. Це чавунне ядро XVIII століття для гладкоствольної гармати. Місцеві жителі передали знахідку працівникам заповідника. Зараз артефакт уже знаходиться в музеї.