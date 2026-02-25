В Запорожье россияне убили человека из артиллерии
Российская армия атаковала Орехов в Запорожской области. В результате удара разрушила жилая застройка
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Известно, что оккупанты ударили по Орехову из артиллерии. В результате обстрела погиб 61-летний местный житель. Также продолжаются поисковые работы. На месте удара может оказаться еще один человек.
В результате атаки в городе разрушены дома.
Напомним, ранее в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.
