В Запорожье россияне убили человека из артиллерии

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что оккупанты ударили по Орехову из артиллерии. В результате обстрела погиб 61-летний местный житель. Также продолжаются поисковые работы. На месте удара может оказаться еще один человек.

В результате атаки в городе разрушены дома.

Напомним, ранее в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.