На Запорожье из двух районов необходимо эвакуировать еще более 500 человек – ОВА
Из-за ухудшения ситуации безопасности из двух районов Запорожской области необходимо эвакуировать еще более 500 человек. Речь идет о семьях с детьми
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в телеэфире, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Обязательная эвакуация продолжается из шести населенных пунктов трех громад Пологовского и Запорожского районов.
"Уже эвакуировано более 700 человек, из которых 480 – это дети. Обязательная эвакуация стартовала 2 января. Еще нужно эвакуировать чуть более полутысячи человек, то есть более половины людей уже эвакуированы", - сказал спикер.
Коваленко добавил, что завершить эвакуацию планируют в начале февраля.
Напомним, 2 января областная военная администрация приказала провести обязательную эвакуацию детей из поселка Кушугум на Запорожье, где проживают около 600 детей. Поселок расположен в 15 км от фронта.