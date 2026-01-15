Иллюстративное фото: "Настоящее"

Из-за ухудшения ситуации безопасности из двух районов Запорожской области необходимо эвакуировать еще более 500 человек. Речь идет о семьях с детьми

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в телеэфире, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Обязательная эвакуация продолжается из шести населенных пунктов трех громад Пологовского и Запорожского районов.

"Уже эвакуировано более 700 человек, из которых 480 – это дети. Обязательная эвакуация стартовала 2 января. Еще нужно эвакуировать чуть более полутысячи человек, то есть более половины людей уже эвакуированы", - сказал спикер.

Коваленко добавил, что завершить эвакуацию планируют в начале февраля.

Напомним, 2 января областная военная администрация приказала провести обязательную эвакуацию детей из поселка Кушугум на Запорожье, где проживают около 600 детей. Поселок расположен в 15 км от фронта.