Фото: DeepState

Аналитик "Bild" обнаружил, что несколько населенных пунктов на фронте находятся под контролем РФ, тогда как карты DeepState показывают устаревшие данные

Об этом пишет журналист "Bild" Юлиан Репке, передает RegioNews.

Карта DeepState отстает от реального положения дел на фронте более чем на месяц, сообщает журналист немецкого издания "Bild" Юлиан Репке. По его оценке, несколько сел в приграничных районах Днепропетровской и Запорожской областей уже находятся под российским контролем или под интенсивными обстрелами.

Аналитик насчитал не менее восьми населенных пунктов, где ведутся боевые действия. Для каждого из них он приводит видеоподтверждения, подтверждающие ситуацию на местах. Это позволяет заключить, что данные мониторинговых ресурсов не соответствуют реальному состоянию фронта.

По словам Репке, село Радостное якобы находится в 8 км от линии столкновения, однако, по его информации, российские войска вошли туда еще 21 ноября. Это свидетельствует о значительном отставании официальных карт от фактического расположения сил.

Журналист подчеркивает, что такое несоответствие данных может осложнять оценку ситуации на фронте и планирование гуманитарной и оборонной помощи. В то же время, видео и другие материалы предоставляют возможность отслеживать действия оккупантов более точно.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения с подконтрольных Украине территорий Донецкой области эвакуировали более 1,3 миллиона человек, включая сотни тысяч детей и людей с инвалидностью. Однако в зоне активных боевых действий до сих пор остаются десятки тысяч гражданских.