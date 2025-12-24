19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 19:42

DeepState не показывает реальную ситуацию на фронте: 8 сел уже под контролем РФ

24 декабря 2025, 19:42
Читайте також українською мовою
Фото: DeepState
Читайте також
українською мовою

Аналитик "Bild" обнаружил, что несколько населенных пунктов на фронте находятся под контролем РФ, тогда как карты DeepState показывают устаревшие данные

Об этом пишет журналист "Bild" Юлиан Репке, передает RegioNews.

Карта DeepState отстает от реального положения дел на фронте более чем на месяц, сообщает журналист немецкого издания "Bild" Юлиан Репке. По его оценке, несколько сел в приграничных районах Днепропетровской и Запорожской областей уже находятся под российским контролем или под интенсивными обстрелами.

Аналитик насчитал не менее восьми населенных пунктов, где ведутся боевые действия. Для каждого из них он приводит видеоподтверждения, подтверждающие ситуацию на местах. Это позволяет заключить, что данные мониторинговых ресурсов не соответствуют реальному состоянию фронта.

По словам Репке, село Радостное якобы находится в 8 км от линии столкновения, однако, по его информации, российские войска вошли туда еще 21 ноября. Это свидетельствует о значительном отставании официальных карт от фактического расположения сил.

Журналист подчеркивает, что такое несоответствие данных может осложнять оценку ситуации на фронте и планирование гуманитарной и оборонной помощи. В то же время, видео и другие материалы предоставляют возможность отслеживать действия оккупантов более точно.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения с подконтрольных Украине территорий Донецкой области эвакуировали более 1,3 миллиона человек, включая сотни тысяч детей и людей с инвалидностью. Однако в зоне активных боевых действий до сих пор остаются десятки тысяч гражданских.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Карта Запорожская область фронт DeepState боевые действия
РФ атаковала Никопольщину и Криворожский район – пострадал 45-летний мужчина
24 декабря 2025, 18:45
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю
24 декабря 2025, 07:48
Украинские защитники обезвредили еще почти 1100 оккупантов и 45 вражеских артсистем
24 декабря 2025, 07:14
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
24 декабря 2025, 21:49
Суд продлил срок действия обязанностей экспредседательнице Хмельницкой МСЭК Крупе
24 декабря 2025, 21:19
Мужчина из Кировоградщины приговорен к пожизненному за убийство и поджог знакомого в собственном доме
24 декабря 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк поделился праздничными кадрами из родительского дома
24 декабря 2025, 20:57
В Житомирской области Volkswagen влетел в грузовик: среди пострадавших дети
24 декабря 2025, 20:55
В Украине резко выросли цены на сало: сколько теперь стоит популярный продукт
24 декабря 2025, 20:30
В Сумской области БпЛА ранил двух подростков: 20-летнего парня и 17-летнюю девушку доставили в больницу
24 декабря 2025, 20:30
Во Львове отменили отключение света до конца дня
24 декабря 2025, 20:19
Обещал дроны на фронт: в Киеве аферист "ограбил" волонтера на 30 тысяч долларов
24 декабря 2025, 20:15
В Сумской области 10-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного предмета
24 декабря 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »