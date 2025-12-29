Фото: скриншот

В результате взрыва во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области тяжело ранены по меньшей мере четверо российских оккупантов

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Утром 20 декабря в районе промзоны в Мелитополе захватчики загружали свой военный "Урал". В момент максимальной концентрации россиян у грузовика прогремел взрыв – по меньшей мере четверо окупантов тяжелые "300", их "Урал" – поврежден.

В разведке отметили, что промзону подразделения оккупационных войск используют как склады боеприпасов и место базирования своей военной техники.

Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовало движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.