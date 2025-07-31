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Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который еще подростком в 2022 году работал на окупантов. В частности, он продавал российские сим-карты.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Известно, что в июне 2022 фигурант еще был несовершеннолетний. При этом в оккупированном Херсоне он занял должность "управляющего салоном сотовой связи". Это заведение предоставляло услуги одного из российских мобильных операторов. Для этого использовалось захваченное оборудование украинского оператора.

В этой должности предатель организовал работу салона. Он продавал российские сим-карты, помогал новым абонентам с настройками.

"Таким образом способствовал интеграции оккупированных территорий в телекоммуникационное пространство страны-агрессорки, поддерживал разветвления сети мобильной связи оккупантов", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее в Полтавской области судили предпринимателя из Харьковской области. Как выяснили стражи порядка, в 2022 году он добровольно стал сотрудничать с оккупантами. Тогда он стал у врага "помощником старосты".