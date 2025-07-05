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05 июля 2025, 00:35

"Учат убивать их друзей": что переживают дети на оккупированных территориях Запорожской области

05 июля 2025, 00:35
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Фото из открытых источников
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Во временно оккупированном Бердянске россияне организовали детский лагерь "Воин". Там они проводят для украинских детей "военно-патриотическую подготовку"

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что во временно захваченном Бердянске в детском лагере "Воин" враг проводит военно-патриотическую подготовку детей. Там находятся только дети из оккупированных населенных пунктов области.

"Так как здесь исключительно дети из оккупированного Запорожья. Которых учат убивать их друзей и соседей просто за то, что их родители вывезли в эвакуации.
Апофеоз цинизма. Кстати, в отношении руководителей этого лагеря и "Воина" в целом — никакого уголовного дела. Надеюсь, пока", - пишет Андрющенко.

Следует отметить, что, по данным организации "Центр общественного просвещения "Альмеда", на временно оккупированных территориях находится около 1,6 миллиона украинских детей. Это каждый пятый школьник.

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оккупация оккупанты Запорожская область дети
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