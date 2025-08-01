Фото: Нацполіція

У Запоріжжі викрили чиновника, який організував схему розкрадання бюджету. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі викрили керівника одного з комунальних підприємств. За даними правоохоронців, він організував закупівлю програмного забезпечення за завищеними цінами та без конкуренції.

У 2023 році 45-річний чиновник придбав системне забезпечення для підприємства, яке він очолює, за завищеними цінами. У поліції додають, що він знав, що ціни не відповідають дійсності, але все одно дав юридичному відділу вказівку організувати та провести процедуру публічної закупівлі, заздалегідь надавши тендерну пропозицію лише одному учаснику.

Таким чином державний бюджет втратив понад мільйон гривень. Підозрюваному загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати посади строком до 3 років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили схему розкрадання грошей, спрямованих на потреби оборони Київської області. Підозру отримав головний бухгалтер однієї з військових частин та підприємець, які організували закупівлю квадрокоптерів за завищеними цінами через підконтрольні фізичні особи-підприємці (ФОПи).