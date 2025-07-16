Фото: Запорізька обласна організація ТЧХУ

В Запорожье и области установили мобильные укрытия. Известно, что три из них установили именно в области

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожье и области появились мобильные укрытия, способные защитить от обломков реактивной системы залпового огня и стрелкового оружия. В общей сложности усилиями Красного креста установили десять таких укрытий.

Семь модульных укрытий установили в Запорожье и еще три — в области.

"Укрытия предназначены для защиты населения от обломков, стрелкового оружия, ударной волны, а также падения останков снарядов реактивных систем залпового огня "Град" или "Смерч", – отметили в Красном Кресте.

Напомним, ранее на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме был презентован новый проект для безопасности украинских школьников. Это цилиндрические конструкции, которые устанавливаются на глубину до 5 метров в школьных дворах или рядом с учебными заведениями.