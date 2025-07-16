Фото: Запорізька обласна організація ТЧХУ

У Запоріжжі та області встановили мобільні укриття. Відомо, що троє з них встановили саме в області

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі та області з'явились мобільні укриття, які здатні захистити від уламків реактивної системи залпового вогню та стрілецької зброї. Загалом зусиллями Червоного хреста встановили десять таких укриттів.

Сім модульних укриттів встановили в Запоріжжі, і ще три — в області.

"Укриття призначені для захисту населення від уламків, стрілецької зброї, ударної хвилі, а також від падіння решток снарядів реактивних систем залпового вогню "Град” або "Смерч”, – зазначили в Червоному Хресті.

Нагадаємо, раніше на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі презентували новий проєкт для безпеки українських школярів. Це циліндричні конструкції, які встановлюються на глибину до 5 метрів на шкільних подвір’ях або поруч із навчальними закладами.