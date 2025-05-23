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23 мая 2025, 05:40

Оккупанты продолжают вывозить детей из Херсона в РФ для "перевоспитания", – ЦНС

23 мая 2025, 05:40
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фото: pixabay
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Оккупационные администрации продолжают принудительный вывоз детей в Россию из временно оккупированной части Херсонской области

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

На этот раз оккупанты вывозят детей из Херсона в Адыгею и Волгоградскую область. В программе так называемого "отдыха" – интенсивы по истории России, лекции по теме "Русская весна. Причины" и другие пропагандистские мероприятия.

Цель захватчиков – изменить мировоззрение украинских детей, переведя вину за войну на Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной Луганской области россияне начали готовить новое поколение пропагандистов .

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