Оккупанты продолжают вывозить детей из Херсона в РФ для "перевоспитания", – ЦНС
Оккупационные администрации продолжают принудительный вывоз детей в Россию из временно оккупированной части Херсонской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
На этот раз оккупанты вывозят детей из Херсона в Адыгею и Волгоградскую область. В программе так называемого "отдыха" – интенсивы по истории России, лекции по теме "Русская весна. Причины" и другие пропагандистские мероприятия.
Цель захватчиков – изменить мировоззрение украинских детей, переведя вину за войну на Украину.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной Луганской области россияне начали готовить новое поколение пропагандистов .
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