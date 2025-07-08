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На временно оккупированных территориях россияне вводят новые правила для бизнеса. Теперь они будут запрещать, чтобы даже названия компаний указывались на русском языке

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На временно оккупированных территориях россияне запрещали украинские и англоязычные вывески, сайты, буклеты и названия компаний. По данным Центра национального сопротивления, под запретом все, что не на русском языке. Заменить все вывески кафиры заставляют предпринимателей уже к 1 марта 2026 года.

"Оккупация - это не только танки, это еще и запрет говорить на собственном языке", - говорят в ЦНС.

Напомним, ранее глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что во временно захваченном Бердянске в детском лагере "Воин" враг проводит военно-патриотическую подготовку детей. Там детей с оккупированных территорий фактически учат убивать их друзей.