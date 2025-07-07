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07 июля 2025, 22:25

В Запорожской области оккупанты заставляют детей патрулировать с росгвардией

07 июля 2025, 22:25
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Фото: ЦНС
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В Запорожской области оккупанты нормализуют для детей вооруженное присутствие. Они фактически эксплуатируют несовершеннолетних патрулей

Об этом сообщает Справжнє, передает RegioNews.

В Центре национального сопротивления рассказали, как на временно оккупированных территориях россияне проводят милитаризацию детей. Теперь они решили привлекать несовершеннолетних участников так называемой "юнармии" к совместному патрулированию вместе с представителями росгвардии.

То есть детей фактически эксплуатируют. Их используют как рабочую силу, а также платят как наемным сотрудникам. Тем самым россияне нормализуют вооруженное присутствие в детском возрасте и продолжают вовлекать несовершеннолетних в военные структуры. Это нарушение международного гуманитарного права.

Напомним, ранее глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказывал, что во временно захваченном Бердянске в детском лагере "Воин" враг проводит военно-патриотическую подготовку детей. Там детей по оккупированным населенным пунктам по сути учат убивать их друзей.

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