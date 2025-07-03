У Запоріжжі судитимуть групу "чорних рієлторів", які привласнювали квартири померлих

Фото: поліція Запорізької області

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

За даними слідства, до схеми причетні четверо осіб, серед яких - адвокатка, рієлторка, її співмешканець і ще дві жінки. Очолювала групу 38-річна юристка, яка, маючи чинний статус адвокатки, залучила до справи інших фігурантів.

Зловмисники діяли за налагодженою схемою: у Запоріжжі вони відстежували помешкання, чиї власники померли, після чого підробляли документи на право власності. Під чужими іменами оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу. В подальшому ці квартири продавали третім особам - добросовісним покупцям. Таким чином ділки встигли провернути щонайменше сім таких оборудок, незаконно збагатившись на понад 4,5 мільйона гривень.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких було вилучено докази, що підтверджують причетність кожного з фігурантів. Дії учасників злочинної групи кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України - зокрема, шахрайство, легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, та підроблення документів.

Обвинувальний акт вже передано до суду. У разі доведення вини, кожному з фігурантів загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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