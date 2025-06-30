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30 июня 2025, 15:55

Назвал себя Богом и избивал детей: на Волыни судили главу "секты", который довел сына до самоубийства

30 июня 2025, 15:55
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На Волыни судили мужчину после самоубийства его сына. Выяснилось, что отец избивал мальчика и других детей

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

На Волыни 65-летний мужчина признан виновным в доведении собственного сына до самоубийства. Трагедия произошла в 2023 году, когда 13-летний школьник повесился на дереве. Как выяснило следствие, мальчик рос в многодетной семье и его отец совершал насилие.

65-летний мужчина организовал домашнюю "церковь", которая имела признаки секты. Он назвал себя "Богом", "пастором", "целителем", проводил собрание в присутствии детей.

Показания членов семьи и односельчан свидетельствуют, что он часто избивал детей и устанавливал жестокие правила поведения: как одеваться, как учиться. Он запрещал им пользоваться интернетом и общаться со сверстниками. У детей также не было дня рождения и других праздников, потому что он считал это "грехом".

В семье было семь детей, но отец не работал. Они жили на социальные выплаты и зарплату матери детей. Женщина сама боялась мужчину и потому не решалась ему возразить. Хотя иногда она пыталась помогать детям (например, позволяла пользоваться мобильным телефоном).

Лишь после самоубийства сына женщина вместе с другими детьми переехала. Мужчина на суде не признал вину. Он считает, что он христианин и его атакуют за веру. Он заявил, что избивал детей, но якобы "для воспитания". Он также возразил, что хотел довести сына до самоубийства. По его словам, он пытался спасти детей "от внешнего влияния".

Экспертиза показала, что мужчина имеет психическое расстройство. Ему назначили 8 лет лишения свободы, а также принудительные меры медицинского характера в виде оказания амбулаторной психиатрической помощи.

Напомним, ранее в Одессе 16-летний парень выпрыгнул из окна многоэтажки. Ему вызвали медиков, но, к сожалению, он умер в карете "скорой помощи".

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