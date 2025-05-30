Россияне атаковали гражданское авто на Запорожье: ранены отец с сыном

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Поздно вечером 29 мая оккупанты атаковали дроном автомобиль в селе Приморское Васильевского района. В результате удара пострадали местные жители

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"49-летний мужчина и его 25-летний сын получили ранения в Приморском. По их авто попал вражеский дрон", – говорится в сообщении.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, 29 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса на Запорожье. В населенном пункте полностью разрушены пять и повреждены 50 частных домов.

Позже стало известно, что количество погибших в результате российского авиаудара КАБами по селу Верхняя Терса Пологовского района возросло до двух. Ранения получили трое мирных жителей.