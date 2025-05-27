Россияне нанесли более 50 ударов по громаде Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура
В понедельник, 26 мая, российские захватчики нанесли более 50 ударов по разным видам оружия по территории одной из прифронтовых громад Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеских атак повреждены дома и инфраструктура.
Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, Федоров призвал граждан во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах.
Напомним, в течение 26 мая российские войска ударили по Днепропетровщине артиллерией и дронами. Оккупанты атаковали три района области. Повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.
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