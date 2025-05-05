Россияне ударили КАБом по Днепропетровщине: погиб гражданский
Вчера днем, 4 мая, российские оккупанты атаковали КАБом Новопавловскую общину Синельниковского района. В результате авиаудара погиб мирный житель
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, оккупанты сбросили авиабомбу на гражданскую инфраструктуру Днепропетровщины.
"В результате обстрела погиб 54-летний мужчина. Поврежден жилой дом", — говорится в сообщении.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате этой вражеской атаки произошли два пожара. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка.
В настоящее время правоохранители документируют военные преступления российской армии, повлекшие гибель человека.
Напомним, в результате ударов россиян по Донецкой области в воскресенье, 4 мая, ранения получили шесть человек.